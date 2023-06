Precia : Transfert sur Euronext Growth approuvé en AG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société d'instruments de pesage Precia Molen indique que son AG ordinaire, réunie le 26 juin, a approuvé le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment B) vers Euronext Growth Paris.



Ce projet vise à permettre à Precia Molen d'être admise aux négociations sur un marché offrant un cadre réglementaire souple et adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.



Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, cette cotation directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes sur Euronext Growth Paris, sans émission d'actions nouvelles.



