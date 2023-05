Precia : Croissance de 4% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Precia Molen s'adjuge près de 4% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 39,9 millions d'euros au titre du premier trimestre 2023, en hausse de 4,1% en données brutes et de 4,9% à périmètre et taux de change constants.



Le fournisseur d'instruments de pesage met en avant des commandes nettement supérieures à celles de 2022 sur la même période, constituant ainsi un carnet de commande à fin mars 2023 'particulièrement élevé en Europe, en Asie, et en léger recul sur l'Afrique'.



'Le chiffre d'affaires 2023 devrait donc bénéficier de ce dynamisme, avec cependant un impact important lié à l'arrêt des ventes vers la Russie et la cessation d'activité des filiales en Australie', prévient la société.



