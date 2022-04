Precia : Bien orienté après une hausse du dividende

(CercleFinance.com) - Precia Molen s'adjuge 5% après son annonce qu'un dividende par action de 0,40 euro sera proposé à l'assemblée générale prévue le 17 juin, contre 0,27 euro l'an passé, au regard d'un résultat par action en progression de 30,5% à 1,71 euro en 2021.



Le fournisseur d'instruments de pesage a vu sa marge opérationnelle s'améliorer de 0,3 point à 9,6% pour un chiffre d'affaires de 150,7 millions d'euros, en progression de 10,9%, dont une croissance organique de 9,4%.



Precia se fixe pour 2022 pour objectif un chiffre d'affaires consolidé de 160 millions d'euros et, compte tenu des très fortes augmentations de coût des matières premières et des composants, anticipe une baisse de la marge opérationnelle attendue à 9,1%.



