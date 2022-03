Precia : Le pro du pesage Precia mise sur une bonne année 2022 après avoir dépassé ses objectifs 2021

(BFM Bourse) - Originaire du cœur de l'Ardèche et rayonnant sur les cinq continents, le spécialiste français des solutions de pesage industriel et commercial table sur une bonne année 2022 malgré le contexte économique et géopolitique étant donné un bon niveau de commandes. La Bourse apprécie.

Le marché applaudit mercredi la publication du chiffre d'affaires du groupe Precia Molen, l'une des rares (avec Altheora) sociétés ardéchoises cotées sur Euronext Paris. Concepteur, fabricant et installateur d’instruments de pesage statique, industriel et commercial, et de pesage et dosage en continu, dont le groupe assure également la maintenance et l'inspection, Precia visait à dégager un chiffre d'affaires de 145 millions d'euros, mais la croissance a été finalement supérieure, permettant de dépasser la barre de 150 millions d'euros. En réaction, le cours de l'entreprise s'apprécie de 10,42% à 33,80 euros vers 17h00.

La firme, qui s'adresse aussi bien à l’industrie lourde (mines, carrières, sidérurgie, énergie, environnement…), qu’à l’industrie légère (agro-alimentaire, chimie) ou au transport et à la logistique, ainsi qu'aux administrations, a comptabilisé 150,7 millions d'euros sur l’ensemble de l’exercice écoulé, en expansion de 10,9% par rapport à 2020.

À périmètre constants, la croissance organique se monte à +9,4 % (l'acquisition de Creative IT représente 1,4% tandis que les effets devises sont négligeables). "La croissance organique est clairement marquée par la reprise économique au niveau mondial. Elle se caractérise par la très bonne performance de la France, notre marché historique, avec une croissance à 8,8%", mentionne Precia. L’Asie-Pacifique affiche une croissance impressionnante de 48,5%, tirée notamment par l’Inde, ainsi que la Chine, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande. L’Europe hors France reste solide, avec une croissance de 2,1%.

Un carnet de commandes qui se remplit rapidement

Le carnet de commandes à fin décembre progresse encore plus vite que les ventes, affichant une progression de 33,2% par rapport à fin 2020 (dont 5,9% générés par Creative IT).

"Ce portefeuille en forte hausse et les prises de commandes qui se maintiennent à un bon niveau en début d’exercice augurent d’une bonne année 2022 malgré le contexte économique et géopolitique", mentionne l'entreprise privadoise, sans donner à ce stade d'objectifs chiffrés. Precia doit présenter le détail des résultats annuels le 7 avril.

En parallèle, le groupe Precia Molen dit avoir signé récemment un protocole pour l’acquisition de 80% de la société CAPI Sénégal, quatrième implantation (après le Maroc, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso) sur le continent africain, où l'entreprise souhaite se développer. CAPI Sénégal est le leader historique de la vente et du service d’instruments de pesage industriel au Sénégal et dans les pays frontaliers. "Bénéficiant d’une excellente réputation, au service d’une clientèle fournie et renommée", son effectif est de 10 personnes pour un chiffre d'affaires proche du million d'euros. La concrétisation de ce rachat est attendue à la fin du mois de mars.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse