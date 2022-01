Poujoulat : Face à la flambée des énergies conventionnelles, l'appétence pour le bois-énergie a porté Poujoulat

(BFM Bourse) - Leader européen des dispositifs d'évacuation des fumées de combustion, le groupe des Deux-Sèvres a enregistré une croissance de 29% au premier semestre, et plus que triplé son bénéfice, grâce à l'appétence des consommateurs pour les équipements à énergie bois et au marché de la rénovation.

Indifférent au mouvement de panique qui commence à s'emparer des marchés financiers, avec une chute de plus de 2% du CAC 40 lundi, l'action du spécialiste de la "fumisterie" (qui désigne au sens littéral l'activité professionnelle relative à l'installation et à la réparation de tous types de conduits de cheminée, domestique ou industrielle) grimpe de 7,84% dans l'après-midi, tout proche d'un sommet historique à 55 euros. La capitalisation de cette société majoritairement contrôlée et dirigée par la famille Coirier approche ainsi 110 millions d'euros.

Au premier semestre (d'avril à septembre) de son exercice 2021-2022, la firme a fait état d'un chiffre d'affaires de 128,28 millions d'euros, en croissance de 29% sur un an. Le résultat d'exploitation de la période a bondi à 7,276 millions d'euros, depuis 2,470 millions, et le résultat net a été multiplié par 3,6 à 4,753 millions d'euros. Dans le même temps, Poujoulat a dégagé une capacité d'autofinancement de 9,433 millions d'euros, en augmentation de 56% par rapport au premier semestre 2020-2021.

La société explique d'abord ces bons résultats par le dynamisme du marché de la rénovation énergétique, sur fond de hausse du prix des énergies fossiles qui pousse les ménages à s'équiper de matériel plus performant. Y compris les plus modestes, grâce au dispositif gouvernemental MaPrimeRénov'. Par ailleurs, les ménages témoignent d'une appétence forte pour les équipements à énergie bois -bûches ou granulés-, ce qui a conduit à d'importantes ventes de ces équipements ainsi que pour les biocombustibles de qualité (montée en gamme). Le tout s'inscrivant dans la recherche de confort et d'amélioration de l'habitat.

Parallèlement, Poujoulat a su faire preuve d'une "grande capacité d'adaptation, d'innovation et de souplesse pour répondre à la demande" tout en maîtrisant ses charges de structure et en accomplissant des gains de productivité dans ses deux principaux métiers.

Le groupe en parallèle a également lancé à l'automne, une campagne publicitaire afin de renforcer encore la notoriété de la marque "Cheminées Poujoulat".

Objectifs annuels relevés

Le carnet de commandes des artisans et installateurs est en forte augmentation en Europe, offrant une grande visibilité. Le contexte des prix élevés des énergies conventionnelles amène à accélérer le renouvellement des équipements, quelle que soit l'énergie, et renforce la compétitivité du bois-énergie. En outre, les transactions immobilières ont atteint de hauts niveaux en 2021 entraînant des travaux potentiels dans les prochains mois et la construction neuve poursuit sa remontée en cadence.

Poujoulat cite aussi d'une façon générale, les politiques publiques à l'échelle européenne visant à accélérer la décarbonation des consommations domestiques et des process industriels.

Dans ce contexte de forte inflation des prix des matières premières, "l'attention et la vigilance du groupe se portent sur l'approvisionnement et sur la défense des marges". Pour autant, la firme compte augmenter ses investissements industriels et logistiques pour répondre à la demande de ses différents marchés.

Enfin, le groupe poursuit son programme ambitieux en matière extra financière avec, notamment, un renforcement de son engagement en matière de replantation forestière en partenariat avec l'Office National des Forêts, la mise en service d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation et l'accélération de l'apprentissage et de la formation.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse