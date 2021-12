Plast.val loire : Plastivaloire rassure le marché en délivrant une marge d'Ebitda annuelle de 10%

(BFM Bourse) - Le plasturgiste et équipementier automobile dévoile ses résultats annuels faisant notamment ressortir une bonne génération de flux de trésorerie et une marge d'Ebitda à deux chiffres, proche de son niveau d'avant-crise. Le marché apprécie la gestion rigoureuse du groupe tourangeau.

Un mois après son point d'activité annuel qui n'avait pas remué les foules (+1% le 19 novembre), les résultats annuels détaillés du fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation déclenchent mercredi davantage d'enthousiasme. À 10h, le titre Plastivaloire s'adjuge 7,1% à 6,6 euros, au plus haut depuis fin août dernier.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Dans un communiqué publié mardi soir, Plastivaloire juge son exercice 2020-2021 "très solide", avec à la clef "le deuxième chiffre d’affaires le plus élevé de son histoire, à 677 millions d'euros". Ce chiffre d'affaires ressort 7,6% supérieur à son niveau de l'exercice précédent, mais encore 7% en-deçà de son record atteint lors de l'exercice 2018-2019. Le groupe a par ailleurs renoué avec une marge d'Ebitda de 10%, contre 7,4% en 2019 lors de l'exercice précédent, "malgré un contexte difficile, en particulier, au second semestre, dû à la pénurie mondiale de composants électroniques qui ralentit depuis le mois de mars 2021 la production industrielle de nombreux secteurs, en particulier des clients dans l’automobile". Ce secteur représente environ 80% des revenus du groupe, contre 20% pour l'industrie grand public.

La marge d’Ebitda s'inscrit ainsi "en ligne avec l’objectif annoncé et à un niveau proche de 2018-2019 (10,4%)" se félicite Plastivaloire, qui explique que "la progression de 2,6 points par rapport à 2019-2020 s’appuie sur une marge brute élevée (330,2 millions soit 48,8% de taux de marge brute) et sur un bon contrôle des coûts opérationnels". "La marge d’Ebitda a également pu être préservée grâce aux recours aux dispositifs d’aide au second semestre (activité partielle en France, subventions aux États-Unis) pour adapter les coûts au ralentissement de la production lié aux "stop & go" des constructeurs automobiles" ajoute-t-il.

"La bonne nouvelle vient du flux de trésorerie généré par les activités de 90,2 millions d'euros, grâce à la bonne discipline sur le besoin en fonds de roulement (en baisse de 26,6 millions sur un an)" souligne Auguste Deryckx, analyste en charge du dossier chez Midcap Partners. "Avec des dépenses d'investissement limitées cette année (à seulement 28,9 millions contre plus de 60 lors du précédent exercice, NDLR), le groupe a pu réduire sa dette de 48,7 millions et avec une trésorerie de 73,5 millions, la dette nette s'élève à 106,9 millions d'euros, soit 1,57x l'Ebitda", quand ce ration avait bondi à 3,46x à l'issue de l'exercice 2019-2020, constate l'analyste.

Plastivaloire se veut néanmoins prudent pour l'exercice en cours (entamé début octobre), rappelant qu'il fait "toujours face à un contexte de marché défavorable". "Les perturbations liées à la pénurie de composants électroniques devraient encore perdurer quelques mois, avant de se résorber progressivement en 2022, selon les anticipations de marché" anticipe le groupe. "Dans ce contexte et fort de son positionnement diversifié, Plastivaloire vise un chiffre d’affaires autour de 700 millions d'euros en 2021-2022 avec une amélioration de son activité trimestre après trimestre", soit avec une saisonnalité inversée par rapport à 2020-2021, avance-t-il. L'objectif de marge d'Ebitda reste quant à lui fixé autour de 10%.

Auguste Deryckx attend la conférence prévue ce jour à 14h30 pour mettre à jour son modèle (qui prévoyait jusqu'ici une marge d'Ebitda de l'ordre de 12% pour 2021-2022), "mais les changements ne devraient pas avoir d'impact significatif sur notre objectif de cours fixé à 6,3 euros" juge-t-il. L'analyste confirme ainsi sa recommandation à conserver.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse