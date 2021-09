Plant advanced : Euroland Corporate initie sa couverture à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euroland Corporate initie la couverture de Plant Advanced Technologies (PAT) avec une opinion 'achat', compte tenu d'un potentiel de hausse de 49% par rapport à son objectif de cours fixé à 28 euros sur le titre de la société de biotechnologie.



'Avec son récent partenariat avec le géant de la chimie Clariant, Plant Advanced Technologies devrait accélérer le déploiement de ses produits en France et en Europe, tout en conservant une politique d'investissement soutenue', estime l'analyste.



Selon lui, PAT devrait pouvoir enregistrer une forte hausse de sa croissance sur la période 2020-23 avec un TCAM du CA de +42,7% et sera en mesure de dégager des bénéfices à partir de 2023 à la faveur du décollage des ventes.



