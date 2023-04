Philips kon : UBS confirme son conseil à vendre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS estime que le groupe a annoncé des bons résultats pour le premier trimestre, mais les inquiétudes concernant les litiges sont importantes.



Le groupe a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un résultat opérationnel ajusté (Ebita) en hausse à 359 millions d'euros, contre 243 millions d'euros un an plus tôt. A titre de comparaison, les analystes attendaient un profit de l'ordre de seulement 200 millions d'euros.



Suite à cette annonce, l'analyste confirme cependant son conseil à vendre avec un objectif de cours de 13,2 E.



' Le chiffre d'affaires a dépassé le consensus de 3% et l'EBITA ajusté a progressé de 74%, tandis que la société a enregistré une provision de 575 millions d'euros au titre d'un litige portant sur ses appareils respiratoires ' indique UBS.



Philips, qui dit faire de la résolution du dossier 'sa plus haute priorité', s'est malgré tout montré confiant quant à ses perspectives pour l'exercice 2023.



