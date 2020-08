Philips kon : Nouveau dispositif d'échocardiographie

(CercleFinance.com) - Philips a dévoilé vendredi un nouveau dispositif d'échocardiographie censé permettre aux médecins de réaliser des gains de productivité grâce à un processus de travail présenté comme plus efficace.



Le spécialiste néerlandais des équipements de santé précise que l'échographe cardiovasculaire 'Affiniti CVx' est équipé de son outil de mesure automatique AutoStrain, basé sur l'intelligence artificielle, qui permet d'obtenir des résultats sûrs et rapides.



Philips fait toutefois remarquer que le dispositif médical - présenté à l'occasion de l'ouverture du congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) - ne porte pas encore le marquage CE et que sa commercialisation n'interviendra qu'une fois que cette certification sera obtenue.



