Philips kon : La cession de l'électroménager est finalisée

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé jeudi avoir finalisé la cession de sa branche d'électroménager à la société de capital-investissement chinoise Hillhouse Investment pour un montant total de 4,4 milliards d'euros.



Le montant de cette transaction - qui avait été initialement dévoilée en mars dernier - atteint trois milliards d'euros, une somme versée en cash, en tenant compte des impôts et des frais liés à l'opération, précise Philips dans un communiqué.



L'accord s'accompagne d'un contrat de licence de marque d'une durée de 15 ans appelé à générer des revenus annuels de l'ordre de 700 millions d'euros, ajoute le groupe néerlandais.



Cette décision correspond à la stratégie de Philips de se concentrer sur ses activités principales dans le domaine des équipements de santé, notamment la radiothérapie guidée par l'image et la santé connectée, des segments dans lesquels le groupe a multiplié les acquisitions ces derniers mois.



La branche d'électroménager de Philips - qui fabrique des appareils de cuisine, des machines à café, des produits d'entretien des vêtements et des dispositifs de soin personnel - a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros l'an dernier.



L'action Philips cotée à la Bourse d'Amsterdam progressait de 0,8% jeudi matin suite à cette annonce.



