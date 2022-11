Philips kon : De nouvelles solutions d'IA présentées à Chicago

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Philips a présenté dimanche toute une série de solutions de radiologie faisant la part belle à l'intelligence artificielle (IA) à l'occasion du congrès américain de radiologie, qui s'est ouvert hier à Chicago.



Le fabricant d'équipements de santé a notamment levé le voile sur ses technologies permettant à la fois d'automatiser et d'accélérer les tâches répétitives auxquelles sont confrontés les radiologues, un métier dans lequel le taux de burn-out atteint actuellement 47%.



Le groupe néerlandais a également dévoilé une technologie d'interprétation des résultats destinée à l'imagerie médicale qui permet selon lui de déterminer les patients prioritaires en fonction de la nature des clichés.



Sa plateforme d'IRM 'SmartSpeed' permet notamment d'accroître la rapidité et la productivité d'un poste de travail en améliorant la qualité des résultats via un algorithme de reconstruction de l'image basé sur l'IA.



Philips a également prévu de présenter son système de scanner Spectral CT 7500, qui permet de réduire de 34% le temps de diagnostic et de 25% la nécessité d'un nouvel examen, une solution pouvant être utilisée à la fois dans l'oncologie, la cardiologie et la radiologie interventionnelle.



