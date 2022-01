Pfizer : Revers sur une hormone de croissance aux USA

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé vendredi soir que la Food and Drug Administration (FDA) avait refusé d'approuver la mise sur le marché de somatrogon, une hormone de croissance humaine à administration hebdomadaire qu'il a développée en collaboration avec Opko Health.



Dans un communiqué, le géant américain de la santé dit avoir l'intention de travailler avec l'autorité de santé américaine afin de trouver un moyen de commercialiser ce traitement de long terme destiné aux enfants qui présentent un retard de croissance.



CE produit injectable, à longue durée d'action, a déjà été autorisé au Japon, au Canada et en Australie et est actuellement en cours d'examen en Europe.



