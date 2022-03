Pfizer : Résultats prometteurs pour l'etrasimod

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui des résultats positifs dans le cadre d'une étude de phase 3 portant sur l'etrasimod comme traitement potentiel de la colite ulcéreuse (CU) active modérée à sévère.



Dans cette étude de 52 semaines, les patients recevant etrasimod ont obtenu des améliorations statistiquement significatives des critères d'évaluation principaux de la rémission clinique aux semaines 12 et 52 par rapport au placebo.



'Ces données soulignent le potentiel d'etrasimod en tant que traitement de premier ordre chez les patients souffrant de rectocolite hémorragique modérée à sévère, à condition d'être approuvé ', résume en substance Michael Corbo, directeur du développement, Inflammation et immunologie chez Pfizer Global Product Development.



Les résultats complets des études seront soumis pour publication et présentation scientifiques futures.



Pfizer rappelle qu'Etrasimod a été développé par Arena Pharmaceuticals, avant d'être récemment racheté par Pfizer.



