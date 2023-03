Pfizer : Rappel d'un anti-migraineux aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer a lancé un rappel sur quelque 4,2 millions de boîtes de l'anti-migraineux Nurtec, commercialisé aux Etats-Unis, en raison d'un défaut d'emballage, annonce jeudi la Commission de sécurité des produits de consommation (CPSC).



Dans un avis publié sur son site Internet, la CPSC rappelle que les médicaments vendus sous ordonnance doivent être proposés dans des emballages pharmaceutiques sans risque pour les enfants, conformément à la loi américaine sur l'emballage et la prévention des intoxications (Poison Prevention Packaging Act - PPPA).



Or l'emballage du Nurtec n'est pas à l'épreuve des enfants, ce qui présente un risque d'empoisonnement en cas d'ingestion, explique la CPSC, qui précise cependant qu'aucun incident n'a pour l'instant été reporté.



Les boîtes défectueuses ont été commercialisées entre 2021 et mars 2023 dans les pharmacies américaines.



Le Nurtec a été découvert par Biohaven avant d'être repris par Pfizer suite au rachat de la société biopharmaceutique, finalisé l'an dernier.



L'action Pfizer lâchait 1% après cette annonce, à comparer avec un repli de l'ordre de 0,5% pour l'indice S&P 500.



