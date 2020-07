Pfizer : Procédure accélérée pour le vaccin contre le Covid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait accordé une procédure d'évaluation accélérée à leur projet de vaccin contre le Covid-19.



D'après Pfizer et BioNTech, la procédure de la FDA concerne les vaccins BNT162b1 et BNT162b2, c'est-à-dire les deux composés ARN les plus avancés de leur programme, qui en comporte quatre au total.



Ces deux vaccins, qui font actuellement l'objet de tests cliniques de phase 1/2 aux Etats-Unis et en Allemagne, pourraient entrer en phase 2b/3 dès la fin du mois dans le cadre d'une étude susceptible d'inclure jusqu'à 30.000 personnes, précisent les deux groupes.



D'après des déclarations faites par BioNTech auprès du Wall Street Journal ce week-end, un dossier de mise sur le marché pourrait être soumis aux autorités sanitaires d'ici à la fin de l'année.



Pfizer et BioNTech disent d'ores et déjà viser la production de 100 million de doses de vaccins d'ici à la fin de l'année et envisager la fabrication de 1,2 milliards de doses à horizon fin 2021.



Le circuit court ('fast track') mis en place par la FDA est censé permettre de réduire les délais de demandes d'autorisation des essais cliniques et favoriser un accès plus rapide aux traitements pour les patients.



