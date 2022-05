(CercleFinance.com) - Pfizer présente les résultats de l'étude pivot ELEVATE démontrant le profil potentiellement le plus performant d'Etrasimod dans la colite ulcéreuse (RCH).



Ces données ont été présentées en tant que présentation tardive à la Digestive Disease Week (DDW) 2022.



Les deux essais de phase 3, multicentriques, randomisés, contrôlés contre placebo ont atteint tous les critères d'évaluation primaires et secondaires clés, l'etrasimod ayant démontré un profil de sécurité conforme aux études précédentes.



La RCH est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui touche environ 3,8 millions de personnes en Amérique du Nord et en Europe.



Les symptômes de la RCH peuvent inclure une diarrhée chronique avec du sang et du mucus, des douleurs abdominales et des envies pressantes.



