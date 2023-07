Pfizer : Partenariat avec Flagship Pioneering

(CercleFinance.com) - Flagship Pioneering et Pfizer annoncent un partenariat pour créer un nouveau portefeuille de médicaments innovants, en investissant chacun 50 millions de dollars dès le départ pour explorer les possibilités de développer 10 programmes à actif unique.



Visant ainsi à 'répondre aux besoins non satisfaits, y compris dans de vastes populations de patients', ce partenariat tirera parti de l'écosystème de Flagship composé de plus de 40 entreprises de santé humaine et de multiples plateformes de biotechnologie.



Pfizer financera et pourra acquérir chaque programme de développement sélectionné. Flagship et ses entreprises de bio-plateformes pourront recevoir jusqu'à 700 millions de dollars en jalons et en redevances pour chaque programme commercialisé avec succès.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

