Pfizer : Objectif de phase 3 atteint dans l'hémophilie

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mardi que son médicament expérimental marstacimab avait atteint ses critères d'évaluation principaux lors d'un essai clinique de phase 3 consacré au traitement de l'hémophilie sévère A ou B.



Cette étude mondiale a montré que cette immunoglobuline monoclonale humaine avait permis de réduire de 92% les épisodes de saignement chez les 116 patients ayant été suivis pendant une durée d'un an.



Il s'agit du troisième programme de phase 3 actuellement conduit par Pfizer dans l'hémophilie sévère A ou B, en plus des thérapies géniques fidanacogene elaparvovec et giroctocogene fitelparvovec.



