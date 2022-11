Pfizer : Nouvelles données positives contre Omicron

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent des résultats positifs pour une analyse examinant la réponse immunitaire induite par leur vaccin bivalent anti-Covid-19 adapté à Omicron BA.4/BA.5 contre les nouvelles sous-lignées Omicron, y compris BA.4.6, BA.2.75.2, BQ.1.1 et XBB.1.



'Un mois après l'administration d'une dose de rappel de 30 μg du vaccin bivalent adapté à Omicron, les titres d'anticorps neutralisants contre les sous-lignées émergentes d'Omicron ont été multipliés par 3,2 à 4,8 par rapport au vaccin original', rapportent-ils.



Les titres d'anticorps neutralisants contre les sous-lignées d'Omicron BA.4.6, BA.2.75.2, BQ.1.1 et XBB.1 ont été multipliés par 4,8 à 11,1 par rapport aux niveaux antérieurs à la dose de rappel, après une dose de rappel de 30 μg du vaccin bivalent.



