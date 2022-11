Pfizer : Nouvelles données favorables sur le vaccin bivalent

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech progressent à l'unisson ce vendredi à la Bourse de New York suite à la présentation de donnés cliniques de phase 2/3 démontrant l'efficacité de leur vaccin bivalent contre le virus originel du Covid-19 et contre le variant Omicron.



A en croire les deux partenaires, une dose de rappel de 30 microgrammes de ce nouveau vaccin a généré une 'robuste' réponse immunitaire chez les participants à l'étude un mois après l'injection.



D'après Pfizer et BioNTech, ce vaccin bivalent leur a permis de développer des anticorps neutralisants les sous-variants BA.4 et BA.5 Omicron environ quatre fois plus élevés par rapport au vaccin original chez les personnes âgées de plus de 55 ans.



Un mois après la dose de rappel, les anticorps neutralisants contre Omicron BA.4/BA.5 étaient 13,2 fois supérieurs aux niveaux d'avant-rappel chez les adultes de plus de 55 ans et 9,5 fois plus importants chez les adultes âgés de 18 à 55 ans.



Les deux laboratoires soulignent que ces données renforcent les résultats déjà favorables constatés une semaine après l'injection de la dose de rappel.



Pfizer et BioNTech disent maintenant vouloir partager ces conclusions avec la FDA américaine et l'Agence européenne du médicament (FDA), ainsi qu'avec d'autres agences sanitaires internationales, et ce le plus tôt possible.



Coté sur le NYSE, le titre Pfizer progressait de 1,6% suites à ces informations, une performance en ligne avec l'indice S&P 500. Cotée sur le Nasdaq, l'action BioNTech grimpait de son côté de presque 7%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.