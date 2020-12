Pfizer : Nouvelle commande de doses de vaccins par Washington

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent un second accord avec le gouvernement américain pour lui fournir 100 millions de doses de leur vaccin contre la Covid-19, portant ainsi le total des doses à livrer aux Etats-Unis à 200 millions.



Les deux partenaires prévoient de fournir l'ensemble des 200 millions de doses dans le cadre de l'Opération Warp Speed d'ici au 31 juillet 2021. Conformément à l'accord de juillet dernier, la commande annoncée ce jour représente un montant de 1,95 milliard de dollars.



