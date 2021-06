Pfizer : Nouveaux sites de production du vaccin dans l'UE

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) fait savoir que son comité des médicaments à usage humain (CHMP) a approuvé deux nouveaux sites de fabrication pour la production de Comirnaty, le vaccin COVID-19 développé par BioNTech et Pfizer.



Le premier site est située à Reinbek, en Allemagne, et exploité par Allergopharma GmbH & Co. KG. L'autre à Stein, en Suisse, est exploité par Novartis Pharma.



Les sites réaliseront des étapes de fabrication de produits finis à différentes étapes du processus et permettront de soutenir l'approvisionnement continu du vaccin au sein de l'UE.



Cette décision ne nécessitant pas d'être validée par la Commission européenne, la production sur ces sites peut commencer dès à présent, souligne l'EMA.





