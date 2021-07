Pfizer : Nouveau relèvement des fourchettes cibles 2021

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Pfizer relève à nouveau ses fourchettes cibles pour 2021, visant désormais un BPA ajusté entre 3,95 et 4,05 dollars, au lieu de 3,55 à 3,65 dollars, et des revenus entre 78 et 80 milliards, au lieu de 70,5 à 72,5 milliards.



Ce relèvement reflète principalement des revenus et dépenses associées plus élevés pour BNT162b2, son vaccin mis au point avec BioNTech contre la Covid-19, mais aussi des contributions anticipées accrues d'autres activités.



Le bénéfice net ajusté du groupe de santé a augmenté de 75% à 6,08 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021, soit 1,07 dollar par action, pour des revenus en croissance de 92% à près de 19 milliards de dollars, dont plus de 9,2 milliards pour l'activité vaccins.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel