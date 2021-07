Pfizer : Nouveau directeur des relations investisseurs

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce l'arrivée de Christopher Stevo en tant que senior vice president et chief investor relations officer, sous l'autorité de la chief corporate affairs officer Sally Susman. Il succèdera à Chuck Triano qui quittera le groupe fin septembre.



Christopher Stevo a exercé différentes fonctions de direction dans le domaine de la santé, le plus récemment comme responsable des relations investisseurs d'Alexion Pharmaceuticals, groupe en voie d'acquisition par AstraZeneca.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel