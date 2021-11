Pfizer : Le vaccin Covid livré par drone au Ghana

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer et son partenaire BioNTech annoncent avoir assuré la première livraison par drone longue portée de leur vaccin Covid au Ghana, grâce à Zipline, spécialiste de la logistique 'instantanée', et ce malgré les exigences en matière de chaîne du froid.



Fruit d'un développement conjoint depuis plusieurs mois entre les différentes parties, ce dispositif va permettre la distribution d'environ 50 000 doses du vaccin Covid de Pfizer/BioNTech au Ghana.



En plus de leur soutien financier au programme, Pfizer et BioNTech ont fourni une assistance technique et un savoir-faire spécifiques à la gestion et au stockage du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 entre -90°C et -60°C.



Plus globalement, ce partenariat a ouvert la voie à la livraison par drone de tous les vaccins à ARNm.



À ce jour, plus de 220 000 doses de vaccin COVID-19 provenant de plusieurs fabricants ont été distribuées avec succès à travers le Ghana par Zipline, la première entreprise à le faire via un avion autonome à l'échelle nationale, permettant ainsi la livraison aux personnes vivant dans des endroits difficiles d'accès.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.