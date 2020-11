Pfizer : Le vaccin constitue une 'percée majeure' selon DB

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les résultats préliminaires de la phase 3 de l'essai de Pfizer sur son vaccin Covid-19 sont 'au moins aussi bons que le meilleur scénario que le marché aurait pu espérer', selon les analystes de la Deutsche Bank.



Tout d'abord, les résultats de Pfizer suggèrent que le vaccin a une efficacité de 90% ou plus, ce qui signifie que les gouvernements devraient atteindre une couverture vaccinale d'environ 60% pour parvenir à une immunité collective, un objectif qui semble réalisable dans le courant de 2021, souligne le courtier allemand dans une note.



Deuxièmement, il est positif pour la percée de Pfizer, car l'accès à ce vaccin sera plus large que pour certains autres candidats vaccins, car les prix compétitifs de Pfizer signifient que de nombreux gouvernements pourront acheter un nombre important de doses jusqu'à l'année prochaine.



