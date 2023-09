Pfizer : Le nouveau vaccin Covid approuvé par l'UE

(CercleFinance.com) - La commission européenne a annoncé avoir autorisé le vaccin adapté contre la COVID-19, Comirnaty XBB.1.5, élaboré par BioNTech-Pfizer.



Ce vaccin marque une nouvelle étape importante dans la lutte contre la maladie. Il s'agit de la troisième adaptation de ce vaccin pour répondre aux nouveaux variants de la COVID-19.



Le vaccin est autorisé chez les adultes, les enfants et les nourrissons de plus de 6 mois.



Cette autorisation intervient après une évaluation rigoureuse effectuée par l'Agence européenne des médicamentsdans le cadre de son mécanisme d'évaluation accélérée.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel