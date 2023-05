Pfizer : Lancement de plusieurs séries d'obligations

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui que sa filiale à 100 %, Pfizer Investment Enterprises Pte a lancé une offre en plusieurs séries d'obligations de premier rang non garanties. Les dates d'échéance de ces obligations devraient être comprises entre deux et 40 ans. Les obligations seront entièrement et inconditionnellement garanties par Pfizer.



La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre dans le cadre du financement de l'acquisition proposée de Seagen Inc. par Pfizer. Les obligations, à l'exception de toute émission d'obligations à 40 ans, devraient faire l'objet d'un remboursement obligatoire spécial dans certaines circonstances si la fusion est annulée ou n'est pas conclue à une date convenue.



BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs et J.P. Morgan agissent en tant que chefs de file et directeurs de la gestion des livres pour l'offre.



