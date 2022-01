Pfizer : Lancement d'une étude pour un vaccin Omicron

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent le lancement d'une étude clinique visant à évaluer l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité d'un candidat vaccin à base d'Omicron chez des adultes en bonne santé âgés de 18 à 55 ans.



L'étude comportera trois cohortes examinant différents schémas thérapeutiques du vaccin covid-19 actuel de Pfizer-BioNTech ou d'un vaccin à base d'Omicron. Elle s'appuiera sur certains participants de l'étude de phase III sur le rappel de la Covid-19.



Le géant américain de la santé met en avant 'la nécessité d'être prêt au cas où la protection (apportée par les rappels de vaccin actuels) diminuerait avec le temps et d'aider potentiellement à traiter Omicron et de nouvelles variantes à l'avenir'.



