Pfizer : Lance une étude de phase 3 sur un vaccin antigrippal

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce aujourd'hui que les premiers participants ont reçu une dose dans le cadre d'un essai clinique de phase 3 visant à évaluer l'efficacité, l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité de son vaccin quadrivalent à ARN modifié (ARNm) contre la grippe chez environ 25 000 adultes américains en bonne santé.



' Notre expérience avec les virus à ARN et la technologie de l'ARNm pourrait permettre de fournir des vaccins plus efficaces pour réduire les conséquences graves des maladies virales comme la grippe, y compris l'hospitalisation et le décès ', a déclaré Annaliesa Anderson, vice-présidente principale et directrice scientifique, recherche et développement de vaccins, Pfizer.



La souplesse de la technologie de l'ARNm et sa rapidité de fabrication pourraient permettre de mieux faire correspondre les souches dans les années à venir, et en cas de pandémie de grippe, la technologie de l'ARNm pourrait permettre une fabrication rapide et à grande échelle des vaccins.



