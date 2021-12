Pfizer : La FDA autorise le rappel Covid à partir de 16 ans

(CercleFinance.com) - Pfizer et son partenaire BioNTech ont annoncé hier soir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait étendu l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) du rappel de leur vaccin Covid dès l'âge de 16 ans.



La dose de rappel doit être administrée au moins six mois après la fin de la primovaccination et correspondre à la même formulation et au même dosage que les doses de la primovaccination, rapporte Pfizer.



'Alors que de nouvelles variantes, y compris Omicron, émergent à travers le monde, nous pensons que le meilleur moyen de minimiser la propagation du COVID-19 et de tout futur variant est de vacciner complètement toutes les personnes éligibles avec la première série de deux doses et une dose de rappel comme recommandé', a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

