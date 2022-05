Pfizer : La FDA autorise la dose de rappel chez les 5-11 ans

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait étendu l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de leur vaccin Covid chez les 5-11 ans afin d'y inclure la dose de rappel.



La dose de rappel est administrée au moins cinq mois après la deuxième dose de la série primaire à deux doses et correspond à la même dose de 10 µg du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19.



À ce jour, plus de 8 millions d'enfants de 5 à 11 ans aux États-Unis ont reçu les deux premières injections du sérum de Pfizer/BioNTech.



L'EUA étendue est basée sur les données de l'essai de phase 2/3, qui ont montré qu'une dose de rappel du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 a suscité une forte réponse immunitaire dans ce groupe d'âge clinique, générant des anticorps neutralisants contre la variante Omicron.



La troisième dose a été bien tolérée, avec un profil d'innocuité similaire à la primovaccination à deux doses, ajoute Pfizer.



