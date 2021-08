Pfizer : La FDA approuve le Ticovac au Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé vendredi soir que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait approuvé le Ticovac, son vaccin contre l'encéphalite à tiques (TBE) afin d'immuniser les personnes dès l'âge de 1 an.



Le laboratoire assure que son vacccin est le seul a être approuvé par la FDA pour protéger les enfants et adultes des Etats-Unis contre cette maladie.



A la suite de cette approbation, le Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation (ACIP) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) devrait discuter des recommandations pour une utilisation sûre et appropriée du Ticovac.



'Ce vaccin a aidé à protéger des millions de personnes dans les régions endémique de la TBE depuis sa première approbation en dehors des États-Unis, il y a 45 ans. Cette autorisation permet maintenant de garantir que les Américains sont également en mesure de recevoir cette vaccination si nécessaire', a déclaré Nanette Cocero, Ph.D., présidente mondiale de la division Vaccins chez Pfizer.







