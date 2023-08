Pfizer : La FDA accorde un examen prioritaire à Xtandi

(CercleFinance.com) - Pfizer et son partenaire japonais Astellas Pharma ont annoncé mercredi que la FDA américaine avait accordé un examen prioritaire à leur demande d'extension d'homologation concernant Xtandi dans le cancer de la prostate.



L'examen accéléré de l'autorité sanitaire américaine doit porter sur l'utilisation de Xtandi dans le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate non-métastatique sensible à la castration et à haut risque de récidive biochimique.



La FDA accorde un examen prioritaire aux médicaments qui ont le potentiel d'améliorer significativement le diagnostic, le traitement ou la prévention de maladies graves.



D'après Pfizer et Astellas, la FDA devrait rendre sa décision dans le courant du quatrième trimestre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel