Pfizer : L'EMA approuve le vaccin Covid chez les 12-15 ans

(CercleFinance.com) - Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament (EMA) a recommandé aujourd'hui d'accorder une extension d'indication pour Comirnaty, le vaccin Covid de Pfizer-BioNTech, afin d'inclure son utilisation chez adolescents de 12 à 15 ans.



Le vaccin est actuellement approuvé pour une utilisation chez les plus de 16 ans.



L'utilisation du vaccin Comirnaty chez les enfants de 12 à 15 ans sera la même que chez les personnes âgées de 16 ans et plus, précise l'EMA.



Il sera en effet administré en deux injections dans les muscles de la partie supérieure du bras, à trois semaines d'intervalle.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel