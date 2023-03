Pfizer : Jefferies initie à Conserver sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies initie le suivi du titre Pfizer avec une recommandation ' conserver ' et un objectif de cours de 43$.



' Le manque de visibilité nous maintient sur la touche ', déplore l'analyste. Si les plans à long terme de PFE sont ambitieux (scénario haussier PFE : 78 $), Jefferies reste sceptique quant à leur exécution.



' Nous sommes à près de 10 milliards de dollars de revenus ajustés pour 2030 à partir des lancements du 1er semestre 24 contre 20 milliards de dollars ', poursuit Jefferies qui rappelle être ' en dessous du consensus sur les revenus de COVID (près de 9-12 milliards $ contre 13-15 milliards $) '.



