Pfizer : Hausse de 44% du bénéfice net au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Pfizer publie un bénéfice net ajusté en augmentation de 44% à 6,55 milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2022, soit 1,14 dollar par action, pour des revenus en croissance de 2% à près de 24,3 milliards de dollars (+13% en termes opérationnels).



Ces performances reflètent en grande partie les succès de ses produits contre la Covid-19, à savoir le vaccin Comirnaty et le traitement Paxlovid, sans lesquels ses revenus se sont accrus de 5% en termes opérationnels.



Fort d'un BPA ajusté de 6,58 dollars et de revenus d'un peu plus de 100,3 milliards sur l'ensemble de 2022, le géant pharmaceutique indique viser pour l'exercice qui commence, des fourchettes-cibles de 3,25-3,45 dollars et de 67-71 milliards.



