Pfizer : Examen de la FDA pour un vaccin anti-méningocoque

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mercredi que la FDA des États-Unis a accepté d'examiner une demande de licence de produit biologique (BLA) pour son candidat vaccin expérimental pentavalent contre le méningocoque, le MenABCWY.



Le groupe a soumis ce candidat vaccin pour la prévention du méningocoque causé par les sérogroupes les plus courants chez les personnes âgées de 10 à 25 ans. La date cible pour une décision de la FDA sur cette demande est en octobre 2023.



Cette demande s'appuie par les résultats positifs d'un essai de phase 3 randomisé, qui a évalué l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité par rapport aux vaccins actuellement homologués, chez plus de 2.400 patients aux États-Unis et en Europe.



