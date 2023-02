Pfizer : Essai positif pour le Zavegepant contre la migraine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui la publication dans The Lancet Neurology des résultats de l'essai clinique pivot de phase 3 du Zavegepant, un antagoniste expérimental des récepteurs du peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP) en spray nasal pour le traitement aigu de la migraine.



L'étude a satisfait à ses critères d'évaluation montrant qu'une dose unique de 10 mg de Zavegepant était plus efficace qu'un placebo pour la disparition de la douleur et du symptôme le plus gênant (MBS) deux heures après la dose.



De plus, le Zavegepant a permis de soulager la douleur migraineuse en 15 minutes, le soulagement pouvant durer jusqu'à 48 heures chez de nombreux patients. Le Zavegepant a été bien toléré et aucun événement indésirable grave n'a été signalé chez les participants traités.



'Avec ces preuves de bénéfices soutenus du traitement, une bonne tolérance et une méthode d'administration alternative, je pense que le Zavegepant a le potentiel pour combler une lacune dans les options disponibles pour le traitement aigu de la migraine', a déclaré Richard B. Lipton, M.D., auteur principal, département de neurologie de l'Albert Einstein College of Medicine.



