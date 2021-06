Pfizer : Essai de phase III autour du cancer de la prostate

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui avoir débuté son essai clinique de phase III, à Glendale (Californie), afin d'évaluer l'efficacité et l'innocuité du talazoparib en association avec l'enzalutamide, par rapport au placebo plus enzalutamide, chez les hommes atteints de certains cancers de la prostate métastatique sensible à la castration (mCSPC).



'Le pronostic pour les hommes atteints d'un cancer de la prostate avancé s'est considérablement amélioré depuis l'introduction de nouvelles thérapies hormonales, mais des options thérapeutiques supplémentaires sont encore nécessaires pour environ 25% des hommes ', explique Chris Boshoff, directeur du développement en oncologie chez Pfizer.



'En combinant l'enzalutamide (...) avec le talazoparib (...) nous pourrions être en mesure d'offrir une nouvelle option de traitement', espère-t-il.



L'étude devrait se prolonger jusqu'en 2024 et s'appuiera sur l'évaluation de 550 hommes à travers 28 pays.





