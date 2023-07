Pfizer : Engagé dans la réparation du site de Rocky Mount

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé vendredi s'engager dans les réparation de son usine de fabrication de Rocky Mount, en Caroline du Nord, après qu'une violente tornade a balayé la ville mercredi 19 juillet.



'Les équipes travaillent 24 heures sur 24 pour rétablir le courant, évaluer l'intégrité structurelle du bâtiment et déplacer les médicaments finis vers des sites à proximité pour le stockage', indiquait le laboratoire avant le weekend.



' Il est clair que la nature est forte. Il en va de même pour l'ingéniosité et l'esprit humain. Beaucoup de travail reste à faire, mais j'assure tout le monde, surtout les habitants de la communauté de Rocky Mount, que nous mettrons toute la puissance de Pfizer derrière cet effort ', a déclaré le Dr Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer Inc.



Le site reste pour l'instant fermé le temps d'évaluer les dégâts. Pfizer s'engage à rétablir rapidement la pleine fonctionnalité du site, qui joue un rôle essentiel dans le système de santé américain.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.