Pfizer : Données d'efficacité pour le vaccin chez l'enfant

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech font part de résultats d'efficacité d'un essai de phase 2/3 évaluant une série de trois doses de leur vaccin contre la Covid-19 chez les enfants âgés de six mois à quatre ans, renforçant les données provisoires recueillies en mars et en avril derniers.



Les deux groupes pharmaceutiques revendiquent ainsi une efficacité vaccinale de 73,2% dans ce groupe d'âge, supérieure à 70% à la fois chez les six-23 mois et les deux-quatre ans, ainsi que des preuves d'efficacité élargies pour les variantes de la Covid-19.



L'autorisation d'utilisation d'urgence de ce vaccin a été accordée par la FDA des États-Unis pour ce groupe d'âge le 17 juin et une demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle est en cours d'examen par l'Agence européenne des médicaments.



