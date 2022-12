Pfizer : Des données positives dans l'hémophilie B

(CercleFinance.com) - Pfizer fait part de premiers résultats positifs de l'étude de phase 3 BENEGENE-2 évaluant le fidanacogène elaparvovec, une thérapie génique expérimentale, pour le traitement des hommes adultes atteints d'hémophilie B modérément sévère à sévère.



L'étude a atteint son critère d'évaluation principal de non-infériorité et de supériorité dans le taux de saignement annualisé des saignements totaux après la perfusion, par rapport au régime prophylactique avec facteur IX administré dans le cadre des soins habituels.



Le produit a été généralement bien toléré, avec un profil d'innocuité cohérent avec les résultats de phase 1/2. Pfizer discutera de ces données avec les autorités réglementaires et présentera d'autres données clés lors d'une conférence scientifique début 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel