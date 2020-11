Pfizer : Demande d'autorisation du vaccin à la FDA

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent qu'ils vont déposer ce vendredi, auprès de la FDA des Etats-Unis, une demande d'autorisation d'utilisation en urgence pour BNT162b2, leur vaccin candidat contre le SARS-CoV-2, le virus responsable de la Covid-19.



Se disant prêts à commencer à distribuer le vaccin dans les heures suivant une autorisation, ils souhaitent pouvoir le rendre potentiellement disponible pour les populations à risque élevé aux Etats-Unis vers le milieu du mois de décembre 2020.



Les deux groupes ont par ailleurs déjà initié des demandes d'autorisation en Australie, au Canada, en Europe, au Japon et au Royaume Uni, et prévoient d'en déposer immédiatement auprès d'autres agences de régulation à travers le monde.



