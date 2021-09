Pfizer : Début d'une nouvelle étude dans la Covid-19

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce le début de l'étude de phase 2/3 EPIC-PEP visant à évaluer son nouveau candidat antiviral oral expérimental PF-07321332, coadministré avec une faible dose de ritonavir, pour la prévention de l'infection à la Covid-19.



Cet essai fait partie d'un programme mondial de recherche clinique et recrute des personnes âgées d'au moins 18 ans et vivant dans le même ménage qu'une personne atteinte d'une infection symptomatique confirmée par le SRAS-CoV-2.



'Pf-07321332 a été spécialement conçu pour être administré par voie orale, de sorte qu'il peut potentiellement être administré dès les premiers signes d'infection ou d'exposition au SRAS-CoV-2, sans nécessiter d'hospitalisation des patients', souligne le géant de la santé.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

