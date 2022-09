Pfizer : Collabore avec Strata contre le cancer précoce

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Strata Oncology, Inc. a annoncé aujourd'hui l'extension de sa collaboration clinique avec Pfizer dans le cadre de l'essai Strata Precision Indications for Approved Therapies.



Strata PATH est un essai thérapeutique prospectif pan-tumoral conçu pour évaluer l'efficacité et la sécurité de plusieurs thérapies anticancéreuses approuvées par la FDA dans de nouvelles populations de patients guidées par des biomarqueurs.



Pfizer fournira Braftovi (encorafenib), Mektovi (binimetinib) et Lorbrena (lorlatinib) à un maximum de six nouvelles cohortes de patients atteints de cancers du poumon, du mélanome, du colorectal et d'autres cancers au stade précoce et présentant des signes de micrométastase après le traitement initial.



'Notre objectif est de fournir un traitement plus intelligent et plus précoce à chaque patient et le fait d'avoir le soutien de Pfizer témoigne du potentiel des essais cliniques que nous utilisons pour accélérer l'impact de l'oncologie de précision', a déclaré Dan Rhodes, Ph.D., cofondateur et directeur général de Strata Oncology.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.