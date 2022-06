Pfizer : Collaboration stratégique avec Truveta

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Truveta a annoncé mardi la signature d'une collaboration stratégique avec Pfizer, que la société va aider à collecter des données ayant trait à la sécurité des médicaments à partir de la vie réelle.



Pfizer explique que l'utilisation de la plateforme anonymisée de Truveta va lui permettre de collecter des données issues des patients dans une échelle 'sans précédent'.



La solution de Truveta compile des données en provenance de 20 systèmes de santé américains accueillant plus de 16% des patients américains sur plusieurs dizaines de milliers d'établissements à travers 42 Etats.



Sa plateforme permet de surveiller et d'évaluer les données de santé de plus de 50 millions de parcours de santé, allant du dossier médical électronique à la facturation des patients.



On désigne par données de 'vie réelle', des données qui ne sont pas collectées dans un cadre expérimental, mais générées à l'occasion des soins réalisés par les practiciens.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.