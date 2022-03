Pfizer : Bénéfices réalisés en Russie reversés pour l'Ukraine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Si Pfizer annonce se tenir aux côtés de la communauté mondiale pour s'opposer à la guerre russe en Ukraine, le laboratoire indique qu'interrompre le flux de ses médicaments vers la Russie constituerait une violation directe de son principe fondamental de donner la priorité aux patients.



En effet, l'arrêt de la distribution de thérapies anticancéreuses ou cardiovasculaires entraînerait des souffrances importantes pour les patients et des pertes de vie, justifie la société.



Pour autant, 'le maintien de l'approvisionnement en médicaments de la Russie ne signifie pas que nous continuerons à faire comme si de rien n'était', ajoute-t-elle.



Par conséquent, à compte d'aujourd'hui, Pfizer fera don de tous les bénéfices de sa filiale russe à des structures apportant un soutien humanitaire direct au peuple ukrainien.



'De plus, nous n'initierons plus de nouveaux essais cliniques en Russie et nous cesserons de recruter de nouveaux patients dans nos essais cliniques en cours dans le pays' indique la laboratoire qui travaille d'ores et déjà avec la FDA et d'autres régulateurs pour transférer tous les essais cliniques en cours vers des sites alternatifs en dehors de la Russie.



'Enfin, bien que Pfizer ne possède ni n'exploite aucun site de fabrication en Russie, nous cesserons tous les investissements prévus avec des fournisseurs locaux destinés à renforcer la capacité de fabrication dans le pays', conclut la firme.



