Pfizer : Avis positif pour le rappel du vaccin bivalent covid

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé aujourd'hui qu'une dose de rappel de 30 µg de leur vaccin COVID-19 adapté au bivalent Omicron BA.4/BA.5 a été recommandée pour une autorisation de mise sur le marché conditionnelle par le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments pour les personnes âgées de 12 ans et plus.



La Commission européenne va examiner la recommandation du CHMP et devrait prendre une décision finale prochainement.



'Cette recommandation marque une autre étape importante dans la lutte mondiale en cours contre le COVID-19, renforçant nos défenses alors que nous nous préparons à l'automne et à l'hiver avec une exposition potentiellement accrue au virus', a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.



'Si la Commission européenne suit la recommandation formulée aujourd'hui par le CHMP, les résidents de l'UE auront accès aux vaccins adaptés à Omicron avant le début de la saison hivernale', a déclaré le professeur Ugur Sahin, M.D., PDG et cofondateur de BioNTech.



