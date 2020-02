Pfizer : Amélioration significative pour un traitement

(CercleFinance.com) - Pfizer et le japonais Astellas ont annoncé que leur médicament pour traiter une forme de cancer de la prostate améliorait considérablement la survie globale des patients testés dans une étude de stade avancé.



Les résultats ont démontré une amélioration statistiquement significative de la survie globale chez les hommes atteints d'un cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration (nmCRPC) qui ont été traités par Xtandi plus un traitement de privation androgénique (ADT), ont déclaré les fabricants de médicaments.



Les résultats détaillés de l'analyse finale seront partagés à une date ultérieure, ont-ils déclaré.



En 2018, Pfizer et Astellas ont annoncé que l'essai atteignait son critère principal de survie sans métastases.



